CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz salı günü TBMM’de yapılan CHP Grup Toplantısı’na davet ettiği küçük misafir dikkat çekti. Toplantıyı protokol sıralarında en ön sıradan izleyen çocuğun kim olduğu sosyal medyada ve kulislerde merak konusu oldu.

Özgür Özel’in davetlisi olarak grup toplantısına katılan çocuğun, CHP’nin yeniden açılış sürecinde önemli rol üstlenen eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve eski İmar-İskan Bakanı Erol Tuncer’in torunu 12 yaşındaki Derin Tuncer olduğu öğrenildi.

PROTOKOLDE YER ALMASI DİKKATLERİ ÇEKTİ

88 yaşındaki Erol Tuncer, torunu Derin’in elinden tutarak TBMM’deki grup toplantısına giriş yaptı. İkilinin, normalde milletvekilleri ve üst düzey parti yöneticileri için ayrılan ön protokol sıralarında yer alması dikkat çekti.

Bu durum, Derin Tuncer’i, canlı ve törensel olmayan bir yasama oturumunda ana yetişkin protokol sıralarında yer alan Türk parlamentosu tarihindeki ilk reşit olmayan kişi yaptı.

SİYASETİN YENİ SİMGESİ

CHP’de son dönemde yaşanan iç tartışmalar ve yargı süreci nedeniyle yoğun gündemin yaşandığı toplantıda, Derin Tuncer’in görüntüleri geniş yankı buldu. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, küçük Derin’in CHP’nin geçmişten bugüne uzanan kuşak bağını simgelediği yorumları yapıldı.

TV’LER RÖPORTAJ YAPTILAR

CHP milletvekilleri ve partililer Derin Tuncer’e büyük ilgi gösterdiler ve fotoğraf çektirdiler. Derin Tuncer’in grup toplantısındaki görüntüleri televizyon yayınlarında ve sosyal medya platformlarında geniş şekilde paylaşıldı.

Özgür Özel “CHP fiilen kapanmıştır”

Grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Erol Tuncer’e özel olarak teşekkür ederek, “Saray darbesiyle parti fiilen kapanmıştır. CHP'nin seçtikleri değil atanmışlar partide. Bu partiyi öyle ya da böyle alıp açacağız. 1992’de Erol Tuncer’in önderliğinde yeniden açılan CHP’yi şimdi bizler tekrar açacağız ve hep beraber iktidar yapacağız. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız” dedi.

Toplantının ardından en çok konuşulan detaylardan biri ise “Genel Başkanın özel misafiri” olarak salonda bulunan Derin Tuncer oldu.

DERİN TUNCER KİMDİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde faal bir partinin grup toplantısında “Özel Misafir” olarak katılan Derin Tuncer, 12 Eylül Askeri Darbesiyle kapatılan CHP’yi ikinci kez açan Ecevit Hükümetinin İmar ve İskan Bakanı ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Erol Tuncer’in torunu.

Amerika’nın New Jersey Eyaleti’nde bir okulun 7. sınıf öğrencisi olan Derin Tuncer, Türk tarihi ve Türkiye’deki siyasi gelişmeleri yakından takip ettiğini söylüyor.