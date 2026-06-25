Edinilen bilgilere göre, açık alanda çalışan işçiler ve yaşlı vatandaşların da aralarında bulunduğu 5 kişi, sıcak çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi. Yetkililer, özellikle risk grubundaki vatandaşlar için günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Kırmızı Alarm Şehir Sayısı Artıyor

Ülkede aşırı sıcakların etkisiyle birlikte kırmızı alarm verilen şehir sayısının yarından itibaren 18’e yükseleceği açıklandı. Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının hafta sonu boyunca etkisini artıracağını belirtti.

Altyapı ve Günlük Hayat Etkilendi

Sıcak hava dalgası sadece can kayıplarına değil, günlük yaşamda da ciddi aksamalara yol açtı:

Milano’da asansörlerde mahsur kalanlar için itfaiye ekipleri 60 kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

gerçekleştirdi. Uffizi Galerisi, klima sistemindeki arıza nedeniyle geçici olarak bilet satışlarını durdurdu.

Tarım sektöründe ise aşırı sıcak ve su kıtlığı nedeniyle 1,5 milyar avroluk zarar riski bulunduğu açıklandı.

Hükümetten Acil Toplantı

Orazio Schillaci, artan riskler üzerine bakanlıkta acil bir toplantı düzenledi. Toplantıda yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin korunması için ek önlemler alınması gerektiği vurgulandı.