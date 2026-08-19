Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan reklam ve ticari uygulamalara yönelik denetimlerin sürdüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Reklam Kurulu, tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliğini istismar eden, tüketici güvenini zedeleyen ve haksız rekabete neden olan uygulamaları mercek altına aldı.

Reklam Kurulu'nun 13 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen 372'nci toplantısında 105 dosya görüşüldü. İncelemeler sonucunda mevzuata aykırı bulunan 87 dosya hakkında toplam 32 milyon 683 bin 631 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Böylece 2026'nın ilk 7 ayında yaklaşık 26 bin başvurunun değerlendirilmesi sonucunda aldatıcı ve mevzuata aykırı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara kesilen toplam ceza 218 milyon 478 bin 14 TL'ye ulaştı.

Tüketici yorumunu yayımlamayan şirkete 2,1 milyon TL ceza

Kurulun gündemindeki dosyalardan biri, tüketicilerin ürünlere ilişkin yaptığı yorumların yayımlanmaması oldu.

Satın aldığı ürüne ilişkin değerlendirme yapan bir tüketicinin yorumunun, somut bir açıklama sunulmadan şirket kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle internet sitesinde yayımlanmadığı belirlendi.

Kurul, söz konusu uygulamayı haksız ticari uygulama olarak değerlendirerek ilgili şirkete 2 milyon 167 bin 412 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Tek restoran, farklı isim ve sahte adresler

İncelenen bir başka dosyada ise fiilen tek bir restoran bulunmasına rağmen çevrim içi yemek siparişi platformlarında çok sayıda farklı işletme adı ve sahte adres kullanıldığı tespit edildi.

Bu yöntemle birbirinden bağımsız çok sayıda işletmenin farklı adreslerde faaliyet gösterdiği izleniminin oluşturulduğu, tüketicilerin üretici, ürün değerlendirmeleri ve sipariş adresi konusunda yanıltıldığı değerlendirildi. İlgili iki şirket hakkında idari yaptırım kararı alındı.

Ambalajda yer fıstığı detayı

Kurul, "çerez tatlısı" adıyla satışa sunulan bir ürünün ambalajını da inceledi. Ambalajda fındık, Antep fıstığı ve kayısı çekirdeği görsellerinin ön plana çıkarıldığı, ancak ürünün içeriğinin yüzde 49,5'ini oluşturan yer fıstığının görsel sunumda yer almadığı belirlendi.

Üründe fındığın yüzde 4, Antep fıstığının yüzde 3 ve kayısı çekirdeğinin yüzde 3 oranında bulunmasına rağmen bu bileşenlerin ambalajda öne çıkarılmasının tüketicilerde ürün içeriğine ilişkin yanıltıcı bir algı oluşturabileceği değerlendirildi.

Kurul, söz konusu uygulamayı mevzuata aykırı bularak idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmalarının sağlanması ve adil rekabet ortamının güçlendirilmesi amacıyla denetim ve yaptırımların süreceğini bildirdi.