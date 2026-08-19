Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin yeni transferi Romelu Lukaku, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Maçı kazanabilirdik”

Karşılaşmayı değerlendiren Lukaku, Fenerbahçe’nin galibiyet için yeterli fırsatları yakaladığını söyledi.

Lyon’un ilk yarıda bulduğu ilk önemli pozisyonda golü attığını belirten Lukaku, ikinci yarıya hızlı başladıklarını ve beraberlik golünü bulduklarını ifade etti. Belçikalı golcü, yakaladıkları fırsatları değerlendirebilmeleri halinde sahadan galibiyetle ayrılabileceklerini söyledi.

Lukaku, hafta sonundaki karşılaşmaya odaklanacaklarını ve alınacak olumlu sonucun ardından Lyon rövanşına özgüvenli şekilde hazırlanacaklarını dile getirdi.

“Kendimi yüzde 75 hazır hissediyorum”

Fenerbahçe taraftarlarının oluşturduğu atmosferden övgüyle bahseden Lukaku, tribünlerin kendilerini daha fazla motive ettiğini söyledi.

Antrenmanlarda en iyi şekilde çalışmaya devam ettiğini belirten 33 yaşındaki futbolcu, “Ben kendimi yüzde 75 hazır hissediyorum. En iyi şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum çünkü kendi pozisyonumu, yerimi, mevkimi kazanmak istiyorum ki Fenerbahçe’ye yardım edebileyim” ifadelerini kullandı.

Greenwood’a övgü

Lukaku, Lyon karşısında sergilediği performansla dikkat çeken Mason Greenwood hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Greenwood’un çok sayıda pozisyon oluşturduğunu ve rakip kalede büyük tehlike yarattığını belirten Lukaku, genç futbolcuyu 17 yaşından beri tanıdığını söyledi.

Greenwood ile daha önce yaklaşık 1,5 yıl birlikte çalıştıklarını aktaran Lukaku, İngiliz oyuncunun performansının artarak devam etmesini umduğunu ifade etti.