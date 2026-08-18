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Odatv'nin aktardığı bilgilere göre, Kütahyalı'nın tahliyesi avukatları tarafından beklenen bir gelişme olarak değerlendirildi.

Odatv'nin edindiği bilgilere göre, Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı İsmail Mirşad Albayrak, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı, 16 Mayıs'ta gözaltına alındı.

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