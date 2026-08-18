Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı, 16 Mayıs'ta gözaltına alındı.
Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından 18 Mayıs'ta tutuklanarak İstanbul Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.
TAHLİYE KARARI VERİLDİ
Odatv'nin edindiği bilgilere göre, Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı İsmail Mirşad Albayrak, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.
Soruşturma dosyasına, Kütahyalı'nın soruşturmadaki konumuna ilişkin bilirkişi raporunun sunulmasının ardından tahliye kararı verildiği belirtildi.
Odatv'nin aktardığı bilgilere göre, Kütahyalı'nın tahliyesi avukatları tarafından beklenen bir gelişme olarak değerlendirildi.