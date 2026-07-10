Kartal'da kayıp olarak aranan Gülay Polat cinayete kurban gitti

Erdoğan, Trump ile Kol Kola!

Yeni Maaş Tabloları Netleşti: Memur ve Emekliye Yüzde 13,52 Zam!

Bakan Güler: Savunma sanayi ihracatı 10 milyar doları aştı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Özdemir ve Eroğlu’ndan SONSÖZ’e ziyaret!

Ankara'yı adım adım keşfediyorlar: Başkentlilerin yeni rotası Ayaş oldu

Maçın son dakikalarında Fas etkili oldu. Serbest vuruş sonrası gelişen pozisyonda Ounahi'nin ceza sahası dışından sağ ayakla sert vuruşunu Maignan çıkardı.

66'ncı dakikada Fransa farkı 2'ye çıkardı. Ortadan gelişen atakta Dembele'nin ceza sahasına girmeden yerden sağ köşeye vuruşunda top kaleci Bounou'nun müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-0.

Maçın 60'ıncı dakikasında rakip ceza sahası ön çizgisine yakın bölgede topu alan Mbappe'nin içeri girer girmez ayağının içiyle uzak köşeye yaptığı vuruş ağlara gitti ve Fransa 1-0 öne geçti.

45 +5'inci dakikada bu kez Fas rakip ceza sahasının hemen dışında serbest vuruş kazandı. Hakimi'nin serbest vuruşu kalenin uzağından auta gitti.

35'inci dakikada kaptırılan topla hızlı gelişen Fransa atağında Doue kaleyi karşısından gördüğü anda vuruşunu yaptı. Ancak Bounou yine gole izin vermedi.

Maçın 28'inci dakikasında Fransa penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahası içine giren Mbappe'nin Mazraoui tarafından düşürüldüğü pozisyonda hakem Facundo Tello penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mbappe'nin vuruşunu kaleci Bounou kurtardı.

Fransa maça hızlı başladı. Maçın 4'üncü dakikasındaki Fransa atağında Kylian Mbappe'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Bounou köşeden çıkardı. Sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda Upamecano'nin yakın mesafeden kafa vuruşunu yine Bounou çıkardı.

Fransa maça; Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Kone, Rabiot, Dembele, Olise, Doue, Mbappe ilk 11'i ile çıkarken Fas; Bounou, Hakimi, Issa, Mazraoui, Salah-Eddine, Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, Brahim, El Khannouss, Talbi 11'i ile karşılaşmaya başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa yarı finale yükseldi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.