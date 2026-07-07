Beylikdüzü'nde denetimde durdurulan otomobildeki şüpheliler ile polis ekipleri arasında arabede çıktı. Arbede sırasında şüphelilerin yanında bulunan silahın ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'ndeki Haramidere Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Denetim yapan ekipler, şüphelendikleri 34 KGC 239 plakalı otomobili durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı. Ekipler, sürücünün yanındaki kişinin hareketlerinden şüphelenince ikilinin araçtan inmelerini istedi. Araçtan inmekte zorluk çıkaran yolcu koltuğundaki şüpheli, ekipler tarafından otomobilden indirildiği sırada arbede yaşandı. Bu sırada şüphelilerin yanında bulunan silah ateş aldı. Şüphelilerden silahtan çıkan kurşunun koluna isabet etmesi sonucu yaralandı.

2 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yaptığı aramada 2 tabanca ile 2 şarjör ele geçirildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.