Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Kaman-Ankara kara yolu üzerinde, Karakeçili Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ'dan Kayseri'ye gitmekte olan 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

92 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti

Kazanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, otobüste bulunan 92 yaşındaki bir yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 40 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vali Sarıibrahim'den kazaya ilişkin açıklama

Hüseyin Engin Sarıibrahim, kaza bölgesinde incelemelerde bulundu. Otobüste 38 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin olmak üzere toplam 41 kişinin bulunduğunu belirten Sarıibrahim, yolun kayganlaşmasının kazada etkili olduğunu ifade etti.

Vali Sarıibrahim, "Sabahın ilk kırağısıyla zemin kayganlaşmış. Yolun kaygan olması nedeniyle yaşanan bir kaza. Tekrar görüyoruz ki yolcu otobüslerimizde bütün yolcularımızın kemerlerini bağlaması gerekiyor" dedi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından otobüs şoförünün gözaltına alındığını açıklayan Sarıibrahim, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Yetkililer, sürücülerin özellikle kış aylarında ve olumsuz hava koşullarında daha dikkatli olması, yolcuların ise seyahat sırasında emniyet kemeri kullanması konusunda uyarılarda bulundu.