Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gürlek, devam eden soruşturmalarla ilgili son bilgileri paylaştı.

"MASAK Raporları İnceleniyor, Soruşturma Genişleyebilir"

Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin konuşan Bakan Akın Gürlek, soruşturmanın gizlilik kararı kapsamında sürdüğünü belirtti.

Gürlek, "Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. İlk aşamada 22 kişi gözaltına alındı. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in daha önce hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğunu, kaçma girişimi olduğu gerekçesiyle pazar günü gözaltına alındığını söyledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Soruşturmasında Yeni Gözaltılar

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirten Gürlek, yeni gözaltıların yapıldığını açıkladı.

Gürlek, "Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Gözaltına alınanlar arasında emekli askerler de bulunuyor." dedi.

"FETÖ İltisaklı Şüpheliler Var mı?" Sorusuna Yanıt

Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu soruşturmasında şüpheliler arasında FETÖ ile bağlantılı kişilerin bulunup bulunmadığı yönündeki soruya ise "Evet, var" yanıtını verdi.

Soruşturmaların ilgili savcılıklar tarafından titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.