ABD'de yaşamını yitiren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine kız kardeşi Nordone Graham atandı. Güney Carolina Valisi Henry McMaster, eyalet yasaları kapsamında kendisine verilen yetki doğrultusunda yeni senatörü belirledi.

Vali McMaster, düzenlediği basın toplantısında, Güney Carolina'yı ABD Senatosu'nda temsil edecek ismi açıklayarak, hayatını kaybeden Lindsey Graham'ın yerine görev süresini tamamlamak üzere kız kardeşi Nordone Graham'ın atandığını duyurdu.

Güney Carolina Tarihinde Bir İlk

Ocak ayında sona erecek görev süresini tamamlamak üzere görevlendirilen 62 yaşındaki Nordone Graham'ın bugün yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

Graham, bu atamayla birlikte Güney Carolina tarihinde federal düzeyde senatörlük görevine getirilen ilk kadın isim olacak.

Atama Yetkisi Vali McMaster'a Aitti

ABD'de senatörlük koltuğunun boşalması durumunda bazı eyaletlerde yeni temsilcinin belirlenmesi eyalet yasaları doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Güney Carolina'da da bu yetki Vali Henry McMaster'a verilirken, McMaster boşalan koltuğun kalan süre için doldurulmasına karar verdi.