İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Akçalar Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Çatından yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bina Tedbir Amaçlı Tahliye Edildi

Yangın nedeniyle bina güvenlik amacıyla tahliye edilirken, itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışmalara başladı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binanın 5’inci katında yaşayan ve dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangında binanın çatısında hasar oluşurken, ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.