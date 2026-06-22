Ayna Yapım imzalı, Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir'in 3. sezon çekimlerinin ağustos ayının sonunda başlaması planlanıyor. Yeni sezon hazırlıkları sürerken, dizide yaşanacak oyuncu değişiklikleri de gündeme gelmeye başladı.

Başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın, Uzak Şehir çekimleri başlamadan önce rol aldığı "Çırak" dizisinin ikinci sezon çekimlerini tamamlayacağı öğrenildi.

Meryem ve Müjgan Karakterleri Diziden Ayrılıyor

Kulislerden gelen son bilgilere göre, Meryem karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ceren Moray'ın, son dakika bir senaryo değişikliği yaşanmaması halinde yeni sezonda dizide yer almayacağı belirtiliyor.

Öte yandan Meryem'in kardeşi Müjgan karakterini canlandıran İpek Arkan'ın da yeni sezonda ekibe veda edeceği ifade ediliyor.

İpek Karakterinin Hikâyesi Devam Edecek

Dizinin dikkat çeken karakterlerinden İpek'e hayat veren başarılı oyuncu Çağla Şimşek'in ise yeni sezonda da kadroda yer almaya devam edeceği öğrenildi. Gelen kulis bilgilerine göre İpek karakterinin hikâyesi, yeni sezonda da önemli gelişmelerle izleyici karşısına çıkacak.

Yeni sezon öncesinde yaşanacak ayrılıkların ardından Uzak Şehir'e yeni oyuncuların dahil olup olmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.