Ankara merkezli Çınar Sanat Derneği, yeni dönemde sanatseverleri ortak bir çatı altında buluşturmak için yeniden sahaya çıkıyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Ankara Şehir Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni, şair ve yazar Mustafa Çelebi Çetinkaya, sanatın toplumda birlik ve dayanışmayı güçlendiren önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, gençlerin sanatla buluşacağı projeler, şiir kitapları, kültürel etkinlikler ve Türkiye genelinde gerçekleştirilecek organizasyonlarla Çınar Sanat'ın faaliyet alanını genişleteceklerini açıkladı. “Sanatın gölgesinde bir çardak kurduk” diyen Çetinkaya, tüm sanatçıları ve sanatseverleri bu ortak buluşmaya davet etti.

"KENDİSİNİ YAZMAYA ADAMIŞ BİR ADAM"

Yaklaşık 30 yıldır edebiyatın içinde yer aldığını belirten Mustafa Çelebi Çetinkaya, kamu kurumundaki görevinin yanı sıra sivil toplum faaliyetleri ve sanat projeleriyle de aktif bir yaşam sürdürdüğünü söyledi. Kendisini tanımlarken, "Şehir Medya Grubu bünyesinde ve Çınar Sanat Derneğinde aktif olarak görevlerim var. Kendisini yazmaya, yazdıklarıyla yaşamaya, yazanlarla bir olmaya adamış bir adam diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

YILLARA YAYILAN SANAT VE EDEBİYAT YOLCULUĞU

2000'li yılların başından itibaren Ankara merkezli sanat ve edebiyat çalışmalarında yer aldığını anlatan Çetinkaya, bugüne kadar birçok proje ve organizasyona imza attığını söyledi. Çetinkaya, "2000'li yılların başında Grup Kaynaşım ve Çalışanlar Kütüphanesi projelerimi hayata geçirdim. 2010 ve 2011 yıllarında Ankara'da Kök Edebiyat Günleri programlarını tertip ettim. 2012 yılında Başkent Edebiyat Derneğini kurduk. 2015 yılında ise Aksed Sanat'ı kurarak 2024 yılına kadar yüzlerce proje, kitap, sanatsal ve sosyal etkinlik gerçekleştirdik." dedi. Bugüne kadar altı kitabının yayımlandığını belirten Çetinkaya, çok sayıda şiir antolojisi ve kitap çalışmasının da editörlüğünü üstlendiğini ifade etti.

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