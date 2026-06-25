Başkentte geleneksel hale gelen Başkente Değer Ödülleri töreninde, Altındağ Belediyesi yatırımlarıyla ödüle layık görüldü. Medya Ankara tarafından düzenlenen organizasyonun beşincisi, Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi.

Siyaset, bürokrasi, akademi, iş dünyası, sanat, spor ve medya camiasından çok sayıda ismin katıldığı törende; Birinci Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Mamak Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Musa Kazım Arıcan da yer aldı.

Tiryaki’ye Yatırım Belediyeciliği Kategorisinde Ödül

Törende, Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, ilçeye kazandırılan projeler ve yatırımlar dolayısıyla “Yatırım Belediyeciliği” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Başkan Tiryaki adına ödülü, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Ahu Özyakup teslim aldı. Ödül, Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat ile Medya Ankara Genel Koordinatörü Erdem Yeşer tarafından takdim edildi.

“Bu Başarı Altındağ’ın Ortak Emeği”

Ödül töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ahu Özyakup, elde edilen başarının yalnızca belediye yönetimine değil, tüm Altındağ’a ait olduğunu belirtti.

Özyakup, ödülü belediye çalışanları ve ilçe sakinleri adına kabul ettiğini ifade ederek, Altındağ’da dayanışma ve birlik ruhunun güçlü olduğunu söyledi. Bu anlamlı ödüle layık görülmelerinden dolayı Medya Ankara yönetimine teşekkür eden Özyakup, ilçeye hizmet üretmeye kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.