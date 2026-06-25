Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Teşkilatına yönelik hayata geçirilen yeni düzenlemelerin önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

Çiftçi, yapılan değişikliklerle teşkilatın personel yapısının daha güçlü hale getirileceğini, görev tecrübesi yüksek personelin bilgi ve birikiminden daha verimli şekilde faydalanılacağını kaydetti. Düzenlemelerin aynı zamanda eğitim faaliyetleri ile teftiş süreçlerinin kapasitesini artıracağını belirten Çiftçi, uygulamada karşılaşılan bazı sorunların çözümüne yönelik adımların da atıldığını vurguladı.

Milletvekillerine Teşekkür

Yasama sürecine katkı sunan milletvekillerine teşekkür eden Çiftçi, düzenlemelerin kabul edilmesinde emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Çiftçi açıklamasında, “Kabul edilen düzenlemelerin emniyet teşkilatımızın mensuplarına ve milletimize hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Polis teşkilatımızın gücünün, devletimizin kudretinin ve vatandaşlarımızın huzurunun daim olmasını temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.