Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği (MESİAD) tarafından Güngören'de düzenlenen "Tekstil-Giyim Sektörü Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Toplantıya Bakan Bolat'ın yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Güngören Kaymakamı Ayhan Terzi, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

"215 Ülke ve Gümrük Noktasına İhracat Yapıyoruz"

Konuşmasında küresel ekonomide yaşanan gelişmelere dikkat çeken Bakan Bolat, Türkiye'nin 215 ülke ve gümrük noktasına ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Dünya ekonomisinin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Bolat, ticaret savaşları, korumacılık eğilimleri ve Avrupa ekonomisindeki yavaşlamanın küresel ticareti etkilediğini söyledi.

"Türkiye Ekonomisi Son 6 Yılda Yüzde 35 Büyüdü"

Türkiye ekonomisinin son yıllardaki performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, "Şikayet ettiğimiz ve farklı alanlarda haklı eleştiriler yaptığımız Türkiye ekonomisi son 6 yılda yüzde 35 büyüdü" dedi.

Tekstil ve hazır giyim sektörünün son üç yılda en yoğun çalıştıkları alanlardan biri olduğunu belirten Bolat, yerli üretimi korumaya yönelik düzenlemeleri hatırlattı.

"Hazır Giyimde Gözetim Fiyatını İki Katına Çıkardık"

Bakan Bolat, 1 Ekim 2023 tarihinde iplik, kumaş ve hazır giyim ürünlerinde gümrük vergilerinin artırıldığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle son üç yılda iplik ve kumaşa kıyasla daha fazla ithalatın arttığı hazır giyim sektöründe ithalatta gözetim fiyatı rakamını iki katına çıkardık. Bu uygulamaların etkilerini görüyoruz. Hazır giyim, iplik, kumaş, deri, saraciye ve ayakkabı sektörlerinde ithalat geçen yılın aynı dönemine göre azaldı."

İhracatçılara 45 Milyar Liralık Destek

İhracatı artırmaya yönelik desteklerin sürdüğünü vurgulayan Bolat, bu yıl sektörlere toplam 45 milyar liralık hibe desteği sağlanacağını açıkladı.

Bolat, söz konusu desteğin 33 milyar lirasının imalat sektörlerine, 12 milyar lirasının ise hizmet sektörlerine yönelik olacağını söyledi.

"Türkiye Dünyanın Önemli İhracat Ülkelerinden Biri"

Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel ölçekte önemli bir konumda bulunduğunu ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Tekstil, hazır giyim, halı ve ev tekstili dahil 31 milyar doları aşan ihracata sahibiz. Dünyada 7'nci, Avrupa Birliği ülkeleri arasında ise 3'üncü sıradayız. Avrupa kıtasında üretimde birinci sıradayız."

Türkiye'nin 86 milyonluk iç pazarı ve yıllık 65 milyon turistiyle yaklaşık 75 milyar dolarlık bir sektöre sahip olduğunu vurgulayan Bolat, iç pazarın da en az ihracat kadar önem taşıdığını söyledi.

"E-İhracatı Sakın İhmal Etmeyelim"

E-ihracatın geçen yıl 5,5 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, sektör temsilcilerine dijital ticarete daha fazla ağırlık verilmesi çağrısında bulundu.

Yurt dışı ticaret heyetleri ve alım organizasyonlarına önemli destekler sağladıklarını kaydeden Bolat, Avrupa Birliği, Körfez ülkeleri, Kafkasya ve Türk Cumhuriyetleri'nin ihracat açısından önemli pazarlar olduğunu ifade etti.

"Türkiye Güçlü Bir Ekonomiye Sahip"

Türkiye'nin güçlü bir ekonomi ve istikrarlı bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Bolat, son 23 çeyrektir ekonominin kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü söyledi.

Bolat, enflasyondaki düşüş eğiliminin devam ettiğini belirterek, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın ekonomi politikalarının temelini oluşturduğunu kaydetti.