Altyapı çalışmalarının sürdüğü bölgelerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Güncel duruma dair detaylar Malatya Son Dakika Haberleri platformlarından anlık olarak aktarılıyor. Ekiplerin sahadaki müdahaleleri sürerken, güvenilir Malatya Haber servisleri vatandaşları alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Yağışların ne kadar süreceğini merak eden ilçe sakinleri ise Malatya hava durumu aramalarıyla meteorolojik uyarıları yakından takip ediyor.

METEOROLOJİDEN PEŞ PEŞE KRİTİK UYARILAR GELDİ

Bölge genelinde metrekareye düşen yağış miktarı son yirmi dört saatte yirmi kilogramı aştı. Meteoroloji bölge müdürlüğü uzmanları, ani sel ve su baskınlarına karşı riskli bölgelerde yaşayanların tedbirli olmasını istedi. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer elli metrenin altına düşürdü. Trafik ekipleri, çevre yollarında devriye uçuşları ve mobil denetimlerle sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyarıyor. Toplu taşıma araçlarında da sefer saatlerinde gecikmeler yaşandı. Vatandaşlar duraklarda uzun süre beklemek zorunda kalırken, belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için seferber oldu. Şehirlerarası otobüs terminalinde ise seferlerin kontrollü bir şekilde sağlandığı bildirildi.

ESNAF VE VATANDAŞ ANLIK TAKİPTE

Değişen hava koşulları sadece trafiği değil, ticari hayatı da sekteye uğrattı. Özellikle açık alanda tezgah açan pazar esnafı, ürünlerini korumak için yoğun çaba sarf etti. Kapalı çarşı ve alışveriş merkezlerinde ise yoğunluk gözlendi. son dakika Malatya haber bültenleri, yağışın etkili olduğu bölgelerden anlık görüntüler paylaşıyor. Günlük alışverişini ve iş planını yapmak isteyen vatandaşlar, dışarı çıkmadan önce hava durumu Malatya verilerini inceliyor. Kırsal mahallelerde ise tarım arazilerinin yağıştan nasıl etkilendiği tarım il müdürlüğü ekiplerince araştırılıyor. Çiftçiler, aşırı yağışın ekinlere zarar vermemesi için kendi imkanlarıyla tahliye kanalları açıyor.

ZAMAN PLANLAMASI YENİDEN YAPILIYOR

Olumsuz hava şartları şehirdeki sosyal programları ve ibadet alışkanlıklarını da değiştirdi. Camilere gitmek isteyen cemaat, yağışın şiddetine göre evlerinde ibadet etmeyi tercih ediyor. Düzenli olarak Malatya namaz vakti ve Malatya ezan vakitleri takibi yapan vatandaşlar, vakit girmeden önce hazırlıklarını hava durumuna göre ayarlıyor. Akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen yağış nedeniyle yetkililer zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını tavsiye ediyor. Aynı zamanda Malatya ezan saatlerine yakın vakitlerde oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla kavşaklarda polis ekiplerinin görevlendirildiği açıklandı. Şehir genelinde teyakkuz hali sürerken, alınan önlemler olası kazaların önüne geçilmesinde etkili oluyor.