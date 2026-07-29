İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturmasıkapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında belediyedeki ruhsat ve iskan işlemlerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı iddiaları mercek altına alındı. Savcılığın talimatıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Muhabir: Zehra Önen