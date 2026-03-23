Ankara’nın Altındağ ilçesinde her yıl düzenlenen iftar buluşmaları, bu Ramazan ayında da büyük ilgi gördü. Altındağ Belediyesi tarafından organize edilen programlarda, ilçenin dört bir yanından gelen vatandaşlar aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan’ın manevi atmosferini paylaştı. Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen iftarlara bu yıl yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Ramazan boyunca her akşam farklı mahallelerden misafirlerin ağırlandığı programlarda, birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Tiryaki ve eşi, iftar sofralarında konuklarla tek tek sohbet etti. Yoğun katılımdan memnuniyet duyan vatandaşlar, organizasyon için Altındağ Belediyesi’ne teşekkür etti.

“AYNI SOFRAYI PAYLAŞMANIN DEĞERİ FARKLI"

İftar programlarının Altındağ’da artık köklü bir gelenek haline geldiğini belirten Başkan Tiryaki, Ramazan ayının en önemli yönünün paylaşmak ve birlikte olmak olduğunu vurguladı. Tiryaki, “Her yıl mahallelerimizi sırayla iftar soframızda ağırlıyoruz. Bu birliktelik, Ramazan’ın ruhunu en güzel şekilde yansıtıyor. Herkesin evinde sofrası var ama burada birlikte açılan orucun tadı çok daha anlamlı oluyor” dedi.

“KADINLAR AİLELERİNİ İFTARA GETİRİYOR”

Altındağ’da iftar organizasyonlarının farklı bir yöntemle gerçekleştirildiğini ifade eden Tiryaki, klasik Ramazan çadırı yerine belediyeye ait sosyal tesislerin kullanıldığını söyledi. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri aracılığıyla davetlerin yapıldığını belirten Tiryaki, kadınların aileleriyle birlikte bu buluşmalara katıldığını dile getirdi.

Bu sayede birçok kadının eşini ilk kez bir iftar programına davet ettiğini belirten Tiryaki, bu durumun kendileri için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. İftar sofralarının aynı zamanda komşuluk ilişkilerini güçlendirdiğini vurgulayan Tiryaki, yıllardır aynı apartmanda yaşayan ancak tanışma fırsatı bulamayan kişilerin bu organizasyonlarda kaynaştığını söyledi.

DİŞ KİRASI GELENEĞİ YAŞATILIYOR

Altındağ Belediyesi’nin iftar programlarında, Osmanlı’dan günümüze uzanan “diş kirası” geleneği de sürdürülüyor. İftar davetine katılan vatandaşlara küçük hediyeler verilerek bu kültürel miras yaşatılıyor.

Başkan Tiryaki, diş kirasının misafire verilen değerin bir göstergesi olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımıza küçük de olsa bir hatıra sunuyoruz. Bu gelenek sayesinde çocuklarımız da kültürel değerlerimizi öğreniyor” diye konuştu.

“BAYRAMA HEP BİRLİKTE ULAŞTIK

Ramazan ayının birlik ve dayanışma içerisinde tamamlandığını dile getiren Tiryaki, iftar programlarına katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Tiryaki, “Bu güzel ayı hep birlikte idrak ettik. Soframıza gelen, bizimle aynı duyguları paylaşan tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ramazan Bayramı’nın başta milletimiz olmak üzere tüm İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.