Kastamonu-Çankırı sınırında Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek noktalarından olan Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

Kayakseverler, Yurduntepe Kayak Merkezi'ndeki 5,6 kilometrelik pistte çam ormanlarının arasında 1838 metreye iniş yaparken, kızak ve snowboardla da kayma imkanı buluyor.

Yurduntepe Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor. Bazıları da doğal manzara eşliğinde teleferikle dolaşıp yürüyüş yapma imkanı buluyor.

Kayak merkezi, Ramazan Bayramı tatilinde Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük'ten de ziyaretçi ağırladı.

Son dönemde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı.

Ziyaretçilerden Kübra Bozkurt, AA muhabirine, Denizli'den geldiklerini belirterek, 'Bayram tatilinde kayak yapmak için geldik. Çok güzel bir yer burası, çok eğleniyoruz. Bu mevsimde daha da güzel. Snowboard yapıyoruz, teleferikle dolaşıyoruz. Burayı çok beğeniyoruz, herkesin gelmesini tavsiye ediyorum.' dedi.

'Bayramda sömestr tatilindeki gibi bir yoğunluk var'

İstanbul'dan gelen Burak Uğuz ise 'Bayram tatilini burada değerlendirdik. Hava da elverişli olduğu için Ilgaz Yurduntepe'yi tercih ettik. Buraya düzenli olarak geliyoruz. Gelmeye de devam edeceğiz. Biz perşembe gününden beri sabah 9.00 akşam 16.00 pist açık olduğu sürece burada kayak yapıyoruz. Tüm günü değerlendiriyoruz. Bayramda hemen hemen sömestr tatilindeki gibi bir yoğunluk var.' diye konuştu.

Metin Yaşaroğlu da Karabük'ten geldiğini belirterek, 'Önce burada kayak eğitimi aldım. Sonra teleferikle yukarı çıktım. Kayak pisti çok uzun, çalışanlar çok ilgili. Burayı çok beğendim.' ifadelerini kullandı.

Abdullah Karataş ise Ankara'dan ailesi ile geldiğini kaydederek, 'Ailem bayram hediyesi olarak getirdi. Daha önce bir kez gelmiştik. O zaman kayak yapmayı öğrendim, bugün kayak yapıyorum. Ilgaz Kayak Merkezi'ni çok beğendim, burası çok güzel.' dedi.

Muhabir: Özgür Alantor