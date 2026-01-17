2025–2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona ererken, Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Gölbaşı’nda da karne günü renkli ve coşkulu anlara sahne oldu. Öğrencilerin heyecanını paylaşmak isteyen Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ayşe Yakup Eskitoros İlkokulu’nda düzenlenen törene katılarak çocukları bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

Karne Törenine Yoğun Katılım

Ayşe Yakup Eskitoros İlkokulu’ndaki karne törenine; Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz’ın yanı sıra okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı. Törende öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansırken, veliler de çocuklarının sevincine eşlik etti.

Sınıf Sınıf Karne Dağıtımı

Tören kapsamında protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini verdi. Karnelerini alan öğrenciler büyük mutluluk yaşarken, Başkan Odabaşı çocuklarla yakından ilgilenerek kısa sohbetler yaptı. Odabaşı, öğrencilere yarıyıl tatilinde dinlenmenin yanı sıra kitap okumayı ihmal etmemeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Ayrıca Gölbaşı Belediyesi tarafından tatil süresince düzenlenecek ücretsiz etkinliklere öğrencileri davet etti.

“Notlardan Önce Mutluluk Önemli”

Karne töreninde açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çocukların ve eğitimin her zaman öncelikleri olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Çocuklarımız bir dönem boyunca emek verdiler, çabaladılar. Karnelerindeki notlar ne olursa olsun, her birini gönülden kutluyorum. Bizim için asıl önemli olan; onların mutlu, sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesidir. Yarıyıl tatilinde çocuklarımız için spor, kültür ve eğlence dolu ücretsiz etkinlikler hazırladık. Amacımız, tatillerini hem keyifli hem de verimli geçirmeleri. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyor, öğretmenlerimize ve velilerimize emekleri için teşekkür ediyorum.”

Hatıra Fotoğrafıyla Son Buldu

Karne töreni, öğrenciler ile protokol üyelerinin birlikte çektirdiği hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.