“Bilimin Işığında” adlı tiyatro oyunu, Mehmet Ali Şahin Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) ve Osman Hamdi Bey İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin performansıyla sahnelendi. Beş perdeden oluşan oyunda minik öğrenciler, geçmişten günümüze uzanan bilimsel gelişmeleri keşifler eşliğinde canlandırdı. Bilimi merkeze alan anlatım, izleyicileri zamanlar arasında keyifli bir yolculuğa çıkardı. Küçük oyuncuların sahnedeki özgüvenli duruşları ve performansları büyük alkış aldı.

Bilim Tarihi Canlandırmalarla Anlatıldı

Fen ve Doğa Atölyeleri kapsamında hazırlanan oyunda, bilime yön veren önemli isimler drama yöntemiyle ele alındı. Hezarfen Ahmed Çelebi’nin uçma hayali, Wright Kardeşler’in havacılıktaki öncü çalışmaları, Isaac Newton’un yer çekimi keşfi sahneye taşındı. Ayrıca Galileo Galilei ve Uluğ Bey’in gökyüzüne dair gözlemleri, Alexander Graham Bell’in telefonu icadı, Marie Curie’nin bilimsel çalışmaları ve Arşimet’in suyun kaldırma kuvvetini keşfi de oyunun dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Bilimle Geleceğe Mesaj Verdiler

“Merak ettik, sorduk, denedik; bilimle öğrendik, geleceğe yürüdük” mesajıyla sahnelenen oyun, bilimin insan yaşamındaki önemini eğlenceli bir anlatımla izleyicilere aktardı. Sınıf ve laboratuvar sahneleriyle zenginleştirilen oyunda, sorgulamanın ve keşfetmenin öğrenmedeki yeri vurgulandı. Minik öğrenciler, bilimle dolu bir geleceğe dair umut veren mesajlarıyla izleyicilerden tam not aldı.