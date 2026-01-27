Ayvazoğlu ifadesinde, Böcek’in kendisine belediye başkan adaylığı sürecinde Başarır ile görüştüğünü ve destek verdiğini anlattığını belirterek, şunları söyledi:

"Ali Mahir Başarır'a daire hediye etmek istediğini söyleyerek benden daire talep etti. 'Dairenin parasını da ben sana öderim' dedi. Ben daire bulmadım ve aramızda herhangi bir satış olmadı. Ayrıca Böcek, 2024 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediyesi adayı gösterildikten sonra 10 milyon lirayı elden Ali Mahir Başarır'a verdiğini söyledi. Bu paranın kaynağını bilmiyorum."

Ayvazoğlu, daireyi bulmadığı için Böcek’in başka bir kişiden daire alıp Başarır’a verdiğini de ifade etti. Ancak, dairenin kimin adına tescil edildiği veya kimden alındığıyla ilgili net bir bilgi vermedi.

İddianamede ayrıca, Ayvazoğlu’nun beyanı üzerine yapılan sorgulamada Ali Mahir Başarır adına Antalya’da herhangi bir aktif veya pasif tapu kaydının bulunmadığı tespit edildiği kaydedildi.

Bu gelişmeler, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının seyrine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar sunuyor. İddianame kapsamında yürütülen soruşturma devam ediyor.