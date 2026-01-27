Duruşma, İstanbul Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerekirken, salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan 1 numaralı duruşma salonunda yapılacak.

CHP’li isimler duruşmada

Duruşmayı takip etmek üzere CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Sevgi Kılıç, CHP milletvekilleri Umut Akdoğan, Mustafa Sarıgül, Fethi Açıkel, Mahmut Tanal, CHP PM üyesi Tolga Sağ, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve TBB Başkanvekili Vahap Şener salonda hazır bulundu.

“Kaçmadım, buradayım”

İddianamede örgüt lideri olarak adı geçen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş, duruşmaya katıldı. Salon girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aktaş, şunları söyledi:

“Adalet mülkün temelidir. Bugün adalete ilk gün söylediğim gibi söyleyeceklerimi tekrarlayacağım. Kaçmadım, buradayım.”

İddianamede istenen cezalar

Hazırlanan iddianamede, Aziz İhsan Aktaş hakkında 704 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer bazı sanıklar ve talep edilen cezalar:

Rıza Akpolat (eski Beşiktaş Belediye Başkanı) : 415 yıla kadar hapis, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet almak dahil 8 ayrı suçtan

Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı) : 18 yıla kadar

Zeydan Karalar (Adana Büyükşehir Belediye Başkanı) : 12 yıla kadar

Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı) : 12 yıla kadar

Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı) : 12 yıla kadar

Abdurrahman Tutdere (Adıyaman Belediye Başkanı) : 12 yıla kadar, rüşvet suçlamasıyla

Ahmet Özer (Esenyurt Belediye Başkanı): 9 yıla kadar, iddianamenin kabulünün ardından tahliye edildi

Dava, Türkiye’de belediye başkanlarının yargılandığı en büyük ihaleye fesat ve rüşvet soruşturmalarından biri olarak dikkat çekiyor.