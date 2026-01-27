Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ticaret anlaşmalarının ABD için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. “Anlaşmaların her birinde mutabık kalınan işlemler doğrultusunda tarifeleri düşürmek için hızlı hareket ediyoruz. Ticaret ortaklarımızdan da aynı yaklaşımı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarihi anlaşma ve artan tarifeler

ABD Başkanı, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile 30 Temmuz 2025’te yapılan ‘büyük anlaşmayı’ hatırlatarak, 29 Ekim 2025’te Güney Kore’de bulunduğu sırada şartları yeniden teyit ettiklerini aktardı.

Trump açıklamasında, “Kore Parlamentosu, tarihi ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koymadığı için ki bu onların takdirindedir, Güney Kore’ye yönelik otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifeleri yüzde 15’ten yüzde 25’e çıkarıyorum” dedi.

Bu kararın ABD-Güney Kore ticaret ilişkileri ve küresel ekonomi üzerinde etkileri olabileceği belirtiliyor.