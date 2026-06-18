Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları'nın 74 il başkanı, ortak bir açıklama yayımlayarak Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerine destek verdi.

Açıklamada, CHP kadın örgütünün gücünü “mahkeme koridorlarından ya da saray yargısının kararlarından değil, sandıktan, emekten ve kurultay delegelerinin hür iradesinden aldığı” vurgulandı.

İl başkanları, hukuki süreçlerin arkasına sığınılarak örgütün iradesinin yok sayılmaya çalışıldığını savunarak, “Sarayın adaletsiz yargı mekanizmalarıyla iş birliği yaparak kurduğunuz atanmış ‘butlan yönetimini’ kökten reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kadın örgütünün iradesine müdahale edildiği öne sürülerek, bu girişimlerin parti tabanında ve kamuoyu vicdanında karşılık bulmayacağı belirtildi. CHP'nin mücadele tarihine vurgu yapılan metinde, seçimle belirlenen yönetimlerin yerine atanmış isimlerin getirilmesinin kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Kadın kolları il başkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liderliğinde ve örgütün desteğiyle seçilen Kadın Kolları Genel Başkanı'nın Asu Kaya olduğunu belirterek, “Sandıktan bileğinin hakkıyla çıkan Sayın Asu Kaya’dır” dedi.

Açıklamanın devamında, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları İl Başkanları olarak, biat kültürünün atanmış piyonlarını dün de tanımadık, bugün de tanımayacağız” denildi. Kadın örgütünün iradesine yönelik her türlü müdahaleye karşı mücadele edeceklerini vurgulayan il başkanları, birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Ortak açıklama, “Bugün dünden daha güçlüyüz, bugün dünden çok daha kararlıyız” sözleriyle sona erdi.