Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema bileti fiyatlarında önemli bir indirime giderek, bu indirimin yurdun her yerinde geçerli olacağını belirtti.

Bilet Fiyatlarında Büyük İndirim!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre belirli yaş grupları, öğrenciler ve halk günlerinde sinemaya gidenleri de kapsayacak şekilde sinema biletlerinde salon işletmesinin belirlediği tam bilet fiyatının yüzde 40’ı kadar indirim uygulanacak. Engelli yakınları, şehit yakınları ve gaziler için ise indirim oranı, yüzde 50 olarak belirlendi. Kurum ve izleyiciye özel biletler ve sabah seanslarında ise yüzde 50’lik indirim üzerinden bilet alınabilecek. İnternet üzerinden alınan biletlerde yalnızca yüzde 10’luk bir indirim uygulanacağı yönetmelikte yer alan bilgiler arasında. Tüm bu fiyatlara ek olarak film özel biletine de işletme tarafından belirlenen tam bilet fiyatının yüzde 70’i kadar indirim uygulanabilecek ve bununla beraber biletlerde fiyatlar sabit olacak.

İndirim Oranları Sözleşmeye Tabi Olacak!

Film özel biletlerinde yapılacak indirim ve sabit fiyatlar sinema salonu ile filmin yapımcı ve dağıtımcısı arasında yapılacak özel bir anlaşmayla belirlenecek. Bu kapsamda satılan biletlere ilişkin bilgilerin de Bakanlığın belirleyeceği sinema salonu işletmecisi dernekleri ve yapımcı meslek birliklerinin yetkilendireceği kişi veya kuruluşlar tarafından sağlanan altyapı üzerinden Bakanlığa bildirilmesi gerekecek. Yönetmelikle birlikte, bakanlık tarafından “Film özel bileti” adında yeni bir bilet türü oluşturuldu. Buna göre film yapımcısı veya gerçek tüzel kişiler arasında yapılan sözleşmeler kapsamında ilgili film için satılan biletler bu bilet türü adı altında yeniden sınıflandırıldı. Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konuldu.

Uygulama Türkiye Genelinde Geçerli Olacak!

Yönetmeliğe göre izleyici özel bileti ve film özel bileti kapsamında uygulanacak indirimler, ülke genelinde faaliyet gösteren ve yalnızca uygulamaya katılan sinema salonlarında geçerli olacak. Süreci bizzat Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütecek.