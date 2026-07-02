Ruhsatlandırma Süreci TİTCK Tarafından Yürütülecek

Yeni düzenlemeye göre tıbbi bitki çayları, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından bilimsel ve teknolojik açıdan değerlendirilecek.

Başvuruların eksiksiz olması halinde süreçlerin 90 gün içinde sonuçlandırılacağı, ruhsat verilen ürünlerin ise piyasa gözetimi ve denetiminin Bakanlık tarafından yapılacağı belirtildi.

Ürünler Sadece Eczanelerde Satılacak

Yönetmelik kapsamında ruhsatlı tıbbi bitki çaylarının vatandaşlara yalnızca eczaneler aracılığıyla ulaştırılması zorunlu hale getirildi.

Ürünlerin üretimden eczane rafına kadar olan tüm hareketlerinin Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden karekod sistemi ile izleneceği açıklandı. Böylece ürünlerin tekil kutu bazında takibi mümkün olacak.

Eczanelerde Kişiye Özel Hazırlama (Majistral) Düzenlemesi

Düzenleme ile eczanelerde, ruhsatlı tıbbi bitki çaylarından kişiye özel (majistral) hazırlama yapılabilecek.

Bu kapsamda kullanılacak içeriklerin, TİTCK tarafından yayımlanacak monograflar ve kılavuzlarla belirleneceği, ürünlerin güvenlik ve etkinlik alanlarının standart hale getirileceği ifade edildi.

Üretici ve Başvuru Sahiplerine Eğitim Şartı

Yönetmelikle birlikte tıbbi bitki çayı üretimi ve ruhsat başvurusu yapacak kişiler için mezuniyet ve uzmanlık şartı getirildi.

Buna göre:

Gerçek kişilerin en az lisans mezunu olması

Şirketlerin yetkili uzman personel çalıştırması

Değerlendirme raporlarının tıp, eczacılık, kimya veya biyoloji alanlarında eğitim almış ve yetkin kişilerce hazırlanması

zorunlu olacak.

Gıda Ürünleri ile Tıbbi Bitki Çayları Ayrıldı

Yeni düzenleme ile market ve aktarlarda satılan bitki çayları ile tıbbi bitki çayları arasında mevzuat ayrımı yapıldı.

Gıda amaçlı ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı kapsamında satışına devam edeceği, ancak tıbbi bitki çaylarının yalnızca Sağlık Bakanlığı onayı ve eczane kanalıyla sunulacağı belirtildi.

Ambalaj ve İçerik Standartları Yenilendi

Tıbbi bitki çaylarının ambalajlarında;

Bitkilerin Türkçe ve Latince bilimsel isimleri

Kantitatif içerik oranları

Kullanım talimatları ve uyarılar

yer alacak şekilde standartlaştırma yapılacağı açıklandı.

Endemik Bitkiler ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

Yönetmelik, Türkiye’ye özgü endemik bitkilerin bilimsel verilerle desteklenmesi şartıyla kullanımına imkân tanıyor.

Ayrıca:

Sürdürülebilir temin planları

Taksonomik kayıtlar

CITES uygunluk beyanı

gibi çevresel ve bilimsel kriterlerin zorunlu olacağı belirtildi.

GMP Standartları ve Uluslararası Uyum

Üretim süreçlerinde İyi İmalat Uygulamaları (GMP) standartlarına uyum zorunlu hale getirilirken, düzenlemenin hem iç piyasada şeffaflığı artırması hem de yerli üreticilerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü yükseltmesi hedefleniyor.