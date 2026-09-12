Çeşitli kuruluşların temsilcileri, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a 3-6 Eylül'de gerçekleştirilen Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nin ardından teşekkür ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Demirbaş, ziyarette, festivalin ilçede hem katılım hem de ekonomik hareketlilik açısından önemli bir başarıya ulaştığını ifade etti.

Bu yıl 18'incisini düzenledikleri festivali çok söz ettirecek şekilde tamamladıklarını hatırlatan Demirbaş, 'İlçemizde bir milyar liralık bir festival ekonomisi oluştu. Çok ciddi bir boyut. Yaklaşık 1,5 milyon vatandaşımız ilçemizi ziyaret etti. Bu hem festival katılım rekorudur hem de Ankara'da yapılan festivaller arasında çok ciddi bir organizasyon büyüklüğünü gösteriyor. Çubuk'taki esnafımızın her kesimi bundan faydalandı.' diye konuştu.

Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can da festivalin ilçeye önemli bir değer kattığını belirterek, Başkan Demirbaş'a teşekkür etti.

Çubuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan Durut, festivalin ardından geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu dile getirdi.

Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Fuat Tuyan da festivalin çok güzel bir atmosfer içerisinde tamamlandığını belirtti.

İHH Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin, Çubuk'taki festivalin artık bir marka olduğunu ifade etti.

Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan da festival sayesinde Çubuk'un isminin daha geniş kitlelere duyurulduğunu kaydetti.