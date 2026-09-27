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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki ikinci maçında yarın saat 21.45'te Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenmanda futbolcular, düz koşunun ardından pas çalışması yaptı. Milliler, son çalışmayla birlikte İtalya karşılaşması öncesindeki hazırlıklarını noktaladı.

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