A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki ikinci maçında yarın karşılaşacağı İtalya mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, maç öncesindeki son antrenmanını Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda gerçekleştirdi.
İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenmanda futbolcular, düz koşunun ardından pas çalışması yaptı. Milliler, son çalışmayla birlikte İtalya karşılaşması öncesindeki hazırlıklarını noktaladı.
Mücadele saat 21.45'te başlayacak
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki ikinci maçında yarın saat 21.45'te Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: DHA