Osmaniye’de hastanede bomba, kimyasal sızıntı ve yangın tatbikatı

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, olası afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla kapsamlı bir tatbikat düzenlendi. Bombalı saldırı, kimyasal sızıntı ve yangın senaryolarının uygulandığı tatbikata emniyet, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri katıldı.

2026 Afet ve Acil Planlama çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta; patlama, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) olaylar, arama-kurtarma, medikal müdahale ve tahliye süreçleri uygulamalı olarak ele alındı.

Şüpheli çanta sonrası patlama senaryosu

Tatbikat senaryosuna göre, hastanenin başhekimlik girişine sırt çantasıyla gelen şüpheli, güvenlik noktasından geçerek içeri girmeye çalıştı. Şüphelinin çantayı bırakıp uzaklaşmasının ardından patlama meydana geldi. Çantadan sıvı sızdığının görülmesi üzerine olası kimyasal madde ve ikinci patlama riskine karşı bölgede güvenlik önlemleri alındı. Şüpheli ise güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Hastanede yapılan kod anonslarının ardından olay yerine ilgili ekipler sevk edildi. Senaryo kapsamında yaralandığı belirtilen 12 kişiye müdahale edilmesi için çalışma başlatıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu canlandırıldı.

AFAD ekipleri bölgede KBRN ölçümleri yaparak sıcak, ılık ve soğuk alanları belirledi. Yapılan değerlendirmelerde KBRN kaynaklı risk bulunmadığının belirlenmesinin ardından yaralılara müdahale edildi. Yaralılar, olay yerinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın ve yoğun dumanda tahliye çalışması

Tatbikatın ikinci aşamasında aynı bölgede yangın çıktığı senaryosu uygulandı. Elektrik ve tıbbi gaz sistemleri güvenli şekilde devre dışı bırakılırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın ve yoğun duman nedeniyle hastanede mahsur kalan hasta yakınları ile personelin tahliyesi gerçekleştirildi. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı 3 yaralı, UMKE ekiplerine teslim edildi. Emniyetin olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları da şüpheli çantada inceleme yaparak olası ikinci patlama riskine karşı kontrollerini gerçekleştirdi.

Başhekim vekili: Tatbikatı başarıyla gerçekleştirdik

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Doç. Dr. Fatih Gökalp, tatbikatın siyah kod kapsamında olası bir eylem ve şüpheli paket senaryosu üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti.

Çalışmaya katılan AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, emniyet ve itfaiye ekiplerine teşekkür eden Gökalp, tüm paydaşların katılımıyla tatbikatın başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Gökalp, şüpheli paketten sıvı sızması üzerine bölgenin karantinaya alındığını, AFAD ekiplerinin ölçümlerinin ardından risk bulunmadığının değerlendirilmesiyle yaralılara müdahale edildiğini ve yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini aktardı.

Tatbikat, müdahale, kurtarma ve tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından sona erdi.