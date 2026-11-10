Muğla’da kamuya ait Hazine ve orman arazilerini usulsüz şekilde parselleyerek sattıkları belirlenen suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 21 şüpheli gözaltına alınırken, 45 kişinin toplam 138 milyon lira zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

Hazine ve orman arazilerini satışa çıkardılar

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Köyceğiz ilçesinde organize ve örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin, Hazine ve orman arazilerini usulsüz biçimde parsellere ayırarak satışını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, kamuya ait arazileri kendilerine aitmiş gibi satışa sundukları ve bu yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde, 45 kişinin toplam 138 milyon lira dolandırıldığı ortaya çıktı.

21 şüpheli gözaltına alındı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.