İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TBMM tarafından Atatürk'e 'Gazilik' ünvanı ve 'Mareşal' rütbesinin verilmesinin yıl dönümü ile 19 Eylül Gaziler Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, 'Vatan uğruna canını ortaya koyan, cesaret ve fedakarlıklarıyla milletimizin bağımsızlık iradesine güç veren kahraman gazilerimiz, milletimizin gönlünde daima müstesna bir yere sahiptir. Kahraman gazilerimizin fedakarlıkları ve bizlere emanet ettikleri değerler daima başımızın tacıdır. Uğruna mücadele ettikleri bu vatanı daha güçlü yarınlara taşımayı bizler de bir görev kabul ediyoruz. TBMM tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' ünvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilişinin 105'inci yıl dönümünde, tüm kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle; hayatta olan gazilerimizi saygıyla ve minnetle yad ediyorum' ifadelerini kullandı.