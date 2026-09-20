Fenerbahçe, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un hakem kararları hakkındaki sözlerinin beIN SPORTS ekranlarına taşınmasının ardından yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, Okan Buruk’un değerlendirmelerinin yayıncı kuruluş tarafından aktarılma biçimi eleştirildi. Söz konusu yayının kamuoyunda yanlış bir algı oluşturabileceğini savunan Fenerbahçe, yayıncılık ilkeleri ve tarafsızlık vurgusu yaptı.

Kulüp, beIN SPORTS’tan konuya ilişkin açık bir bilgilendirme yapılmasını ve ilgili içeriğin düzeltilmesini talep etti. Fenerbahçe’nin açıklaması, futbol kamuoyunda yayıncı kuruluşların hakem tartışmalarındaki tutumunu yeniden gündeme taşıdı.

beIN SPORTS cephesinden ise Fenerbahçe’nin talebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.