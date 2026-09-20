Beşiktaş Kulübü, yayıncı kuruluş beIN Sports’un yayın politikalarına ilişkin yazılı bir kamuoyu duyurusu yayımladı. Açıklamada; sporda adalet, şeffaflık ve eşitliğin sağlanması için somut adımlar atıldığı belirtilerek, beIN Sports hakkında geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Canlı yayındaki ifadeler tepki çekti

Kulübün açıklamasında, bir karşılaşmada kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen teknik direktörün açıklamalarının maç devam ederken canlı yayında aktarılmasına tepki gösterildi. Bu tutumun yayıncı kuruluşun tarafsızlık ilkesine aykırı olduğu savunuldu.

Pozisyonların ekrana ve Video Yardımcı Hakem (VAR) odasına yansıtılma biçiminde “seçici ve manipülatif” bir yaklaşım sergilendiğini ileri süren Beşiktaş, konuya ilişkin tepkisinin sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlı kalmadığını vurguladı.

“Tarihi ve somut bir hukuki süreç başlattık”

Beşiktaş JK tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, yayıncı kuruluş hakkında geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına resmi suç duyurusunda bulunarak Türk sporu adına tarihi ve somut bir hukuki süreç başlatmıştır” ifadelerine yer verildi.

Son günlerde diğer kulüplerin de benzer şikayetleri gündeme getirdiğine dikkat çekilen açıklamada, bu gelişmelerin atılan hukuki adımın haklı ve zamanında olduğunu gösterdiği savunuldu.

Türk spor kamuoyuna destek çağrısı

Siyah-beyazlı kulüp, sporda adalet ve tarafsız yayıncılık talebinde bulunan spor kamuoyuna ve kulüplere çağrıda bulundu.

Açıklamada, “Sporda adalet ve tarafsız yayıncılık talebinde samimi olan tüm Türk spor kamuoyunu ve kulüpleri, temennilerle yetinmek yerine başlatmış olduğumuz bu somut hukuki mücadelenin arkasında durmaya ve takipçisi olmaya davet ediyoruz” denildi.

Beşiktaş’ın suç duyurusuna ilişkin adli sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi bekleniyor.