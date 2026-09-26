Dün Ankara’da Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde emeklilerin seyyanen zam talebiyle düzenlediği eylem sırasında emekli polis Ali Şekeroğlu yaşamını yitirdi. 60 yaşındaki Şekeroğlu’nun eylem sırasında ekonomik sıkıntılarından söz ettiği ve “geçinemiyorum” dediği aktarıldı. Şekeroğlu’nun elinde ise “Para için değil, onurumuz için” yazılı döviz bulunuyordu.

Şekeroğlu’nun ölümü, emekli polislerin ekonomik koşullarını yeniden gündeme getirirken, aynı gün Ankara’da Çevik Kuvvet’te henüz iki aylık olduğu belirtilen bir polis memurunun da yaşamına son verdiği bildirildi.

Son 5 günde 7 polis

Polis Aileleri Dayanışma Platformu ise son 5 günde Balıkesir, Konya Ereğli, Şırnak Cizre, Yalova Karamürsel, Ankara ve Tekirdağ’da 7 polis ve emekli polisin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Peş peşe gelen ölümler, “Polisleri ve emekli polisleri intihara sürükleyen nedenler ne?” sorusunu gündeme taşıdı.

Her vakanın nedeni konusunda resmi soruşturmaların sonucu beklenirken; ekonomik sıkıntılar, geçim koşulları, çalışma şartları ve kişisel sorunlar tartışılan başlıklar arasında yer alıyor. Dün AYM önünde yaşanan olayda ise ekonomik sıkıntı doğrudan gündeme geldi.

Emekli polis Şekeroğlu'nun, seyyanen zam talebiyle gerçekleştirilen eylem sırasında yaşamını yitirmesi, emeklilerin geçim sorununu bir kez daha Türkiye'nin gündemine taşıdı.