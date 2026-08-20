Ankara’da huzur ve güvenliğin korunması amacıyla fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları birimlerinin koordinasyonunda çalışma yapıldı.

Etimesgut bölgesinde günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 50 ayrı eylem tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 29 kadın mağdur, 47 bilgi sahibi ve 21 şüpheli belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

ÇANKAYA’DA 5 EĞLENCE MEKANI MERCEK ALTINA ALINDI

Çankaya’da faaliyet gösteren 5 eğlence mekanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları üzerinde duruldu.

Soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 26 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda ayrıca 15 yabancı uyruklu kadın ile yasal kalış hakkı bulunmayan 3 kişi tespit edildi.

Şüpheliler hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin sürdürüldüğü belirtildi.

“ANKARA’DA RAHAT HAREKET EDECEKLERİ ALAN BIRAKMAYACAĞIZ”

Ankara’da insan ticareti, fuhuş ve suçtan kazanç sağlayan yapılara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada, “İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara gözbebeğimiz Başkentimiz Ankara’da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız” ifadelerine yer verildi.

Adli makamlar ve güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun sürdürüleceği belirtilirken, suçtan elde edilen gelirlerin de mercek altına alınacağı kaydedildi.

“DEVLETİN NEFESİ BU KİRLİ DÜZENLERDEN MENFAAT SAĞLAYANLARIN ÜZERİNDE”

Yürütülen soruşturmalar kapsamında suç gelirlerinin üzerine gidileceği ve sorumlular hakkında kanunların öngördüğü işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, “Vatandaşlarımız müsterih olsun: Devletin nefesi, bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerindedir” denildi.

Soruşturmaları yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonlarda görev alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür edildi.

Başkentimizin huzurunu, güvenliğini ve toplumsal düzenini bozan; kadınların çaresizliğini istismar eden, insan ticareti ve fuhuş üzerinden haksız kazanç sağlayan yapılara göz yummayacağız. Ankara’da bu alanlarda oluşan her türlü yozlaşmaya karşı hukuk içerisinde kararlılıkla… — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 20, 2026