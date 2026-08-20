ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Kuzey Kore ile ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump’a, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bu yıl içerisinde bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği soruldu. ABD Başkanı, soruya “Evet, görüşeceğim” yanıtını vererek Kim Jong Un ile bir araya gelmeyi planladığını açıkladı.

BEYAZ SARAY’DAN HENÜZ RESMİ TAKVİM YOK

Trump’ın açıklamasına rağmen Beyaz Saray tarafından iki lider arasında gerçekleşmesi muhtemel görüşmeye ilişkin henüz resmi bir doğrulama veya tarih açıklanmadı.

ABD basınında ise Trump’ın, kasım ayında Asya’ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret kapsamında Kim Jong Un ile yüz yüze görüşme fikrini özel görüşmelerinde dile getirdiği öne sürüldü.

Olası görüşmenin gerçekleşmesi halinde Trump ile Kim Jong Un, Kuzey Kore’nin nükleer programı ve ABD-Kuzey Kore ilişkileri başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularını ele alabilir.

TRUMP DİYALOG KANALLARINI YENİDEN AÇMAK İSTİYOR

Trump’ın Kim Jong Un ile yeniden görüşme girişimi, Washington ile Pyongyang arasındaki diyalog kanallarının yeniden açılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Trump’ın olası görüşmeyi Kuzey Kore ile diplomatik temasları yeniden canlandırmak için bir fırsat olarak gördüğü belirtilirken, bazı Amerikalı yetkililer ve analistler ise zirveden kısa vadede somut bir ilerleme çıkmasının zor olduğunu değerlendiriyor.

İki lider daha önce Trump’ın ilk başkanlık döneminde çeşitli zirvelerde bir araya gelmişti. Olası yeni görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve gündeminin ne olacağı ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.