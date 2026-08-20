Türkiye’nin nüfusu, 2026 yılının ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi artarak 86 milyon 320 bin 602 oldu. TÜİK’in açıkladığı dönemlik nüfus istatistiklerine göre, nüfus 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.

Erkek nüfus kadınları geçti

Yeni verilere göre Türkiye’de 43 milyon 170 bin 975 erkek, 43 milyon 149 bin 627 kadın bulunuyor. Buna göre erkekler toplam nüfusun yüzde 50,01’ini, kadınlar ise yüzde 49,99’unu oluşturuyor. Erkek nüfus ile kadın nüfus arasındaki fark ise 21 bin 348 kişi oldu.

2025 yılı sonunda Türkiye’nin nüfusu 86 milyon 92 bin 168 olarak açıklanmıştı. Böylece yılın ilk yarısında ülke nüfusu yaklaşık 228 bin kişi arttı.

TÜİK verilerine göre nüfus, 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de 123 bin 904 kişilik artış gösterdi.