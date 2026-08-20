Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 21’inci dönem İstanbul Milletvekili Mustafa Verkaya hayatını kaybetti. Verkaya’nın vefat haberi siyasi çevrelerde üzüntüye neden oldu. Mustafa Verkaya için cenaze programı 21 Ağustos 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Verkaya, İstanbul’daki Fatih Camii’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Mustafa Verkaya kimdir?

1954 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen Mustafa Verkaya, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Siyasete MHP çatısı altında devam eden Verkaya, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan genel seçimlerde MHP’den İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi.

21’inci Dönem boyunca İstanbul milletvekili olarak görev yapan Verkaya’nın milletvekilliği, seçimlerin yenilendiği 3 Kasım 2002 tarihinde sona erdi. TBMM kayıtlarında da Verkaya, 21’inci Dönem İstanbul Milletvekili olarak yer alıyor.

Verkaya, milletvekilliği döneminde MHP Grubu adına TBMM Genel Kurulu’nda çeşitli konuşmalar da yaptı. Eski MHP milletvekili Mustafa Verkaya, 21 Ağustos Cuma günü Fatih Camii’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.