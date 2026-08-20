ABD ekonomisinde kamu borcundaki yükseliş sürüyor. ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, ülkenin toplam kamu borcu 40 trilyon 47 milyar dolara ulaştı.

Böylece ABD’nin ulusal borcu tarihinde ilk kez 40 trilyon dolar seviyesini aşmış oldu.

KAMUYA AİT BORÇ 32,2 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Hazine Bakanlığı verilerine göre toplam borcun 32 trilyon 266 milyar dolarlık bölümünü kamuya ait borçlar oluşturdu. Hükümet içi borçların tutarı ise 7 trilyon 782 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Toplam borç stokunun; uzun süredir devam eden bütçe açıkları, pandemi döneminde yapılan yüksek harcamalar, vergi indirimleri ve artan askeri harcamaların etkisiyle yükseldiği belirtildi.

9 AYDA 1,3 TRİLYON DOLARLIK BÜTÇE AÇIĞI

ABD Hazine Bakanlığı’nın aylık raporuna göre, 1 Ekim 2025’te başlayan 2026 mali yılının ilk 9 ayında federal hükümet 1 trilyon 367 milyar dolar mali açık verdi.

Aynı dönemde net faiz ödemeleri de dikkat çekici seviyeye ulaştı. ABD hükümetinin net faiz ödemeleri 827 milyar dolara yükseldi.

Bu rakam, aynı dönemde gerçekleştirilen 713 milyar dolarlık savunma harcamalarını geride bıraktı.

FAİZ ÖDEMELERİ EN BÜYÜK İKİNCİ BÜTÇE KALEMİ OLDU

ABD’nin borç faizlerine yaptığı ödemeler, 1 trilyon 244 milyar dolarlık sosyal güvenlik harcamalarının ardından federal bütçedeki en büyük ikinci harcama kalemi haline geldi.

Yükselen borç miktarıyla birlikte faiz ödemelerinin de bütçe üzerindeki yükünün arttığı görüldü.

ABD’NİN BORCU HIZLA ARTIYOR

ABD’nin kamu borcundaki artış son yıllarda hız kazandı. Ülkenin toplam kamu borcu Ocak 2022’de 30 trilyon doları, Mart 2026’da ise 39 trilyon doları aşmıştı.

Son verilerle birlikte borç stokunun 40 trilyon dolar seviyesini geçmesi, ABD ekonomisindeki bütçe açığı ve borçlanma tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.