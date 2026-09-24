Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Karasu, Sapanca ve Hendek ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 104 gram kokain, 23 kök kenevir bitkisi, 13 gram A-M maddesi, 20x20 santimetre ebatlarında peçetelere emdirilmiş yaklaşık 1000 içimlik bonzai, 1 gram esrar, uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 kutu aseton, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 840 TL, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü ile 11 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 adet G.A.O. Browning ibareli ruhsatsız av tüfeği ve 3 cep telefonu bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA