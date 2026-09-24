İstanbul’da sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılık, 20 şüpheli hakkında tutuklama talebinde bulunmuştu.

Hakimlik işlemlerinin ardından 17 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların toplam sayısı 17’ye yükseldi.

Tutuklanan 3 isim arasında Tera Holding yöneticileri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da yer aldı.