Ankara kültür, sanat, eğlence ve gastronomiyle dolu dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. 10 Eylül – 1 Kasım 2026 tarihleri arasında Merkez Ankara AVM’de düzenlenen "Merkez Ankara Açılış Festivali", sekiz farklı tematik hafta boyunca yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Geçtiğimiz günlerde coşkuyla kutlanan Çocuk Haftası ve Aile Günleri’nin ardından festival, gençlerin büyük ilgi gösterdiği Gençlik ve Dijital Deneyim Haftası ile tüm hızıyla devam ediyor.

Dijital Deneyim Ve Eğlence Bir Arada: Gençlik Haftası Rüzgarı

21 – 27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Gençlik ve Dijital Deneyim Haftası kapsamında, her gün 13:00 - 21:00 saatleri arasında Meydan ve Çim Alan’a kurulan PowerAPP Simülatör ve Power Kenworth Tırı Gladsos Experience Tour alanı ziyaretçilere ücretsiz hizmet veriyor. Gerçekçi yarış simülatörleri, VR gözlük deneyimleri ve gün boyu süren ödüllü trivia yarışmaları gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Bu Hafta Sonu Sahne Yıldız İsimlerin!

Festival alanında hafta sonu adeta yıldız geçidi yaşanacak:

26 Eylül Cumartesi (15:00 - 16:00): Ünlü akademisyen Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara , Ana Sahne'de gerçekleştireceği özel söyleşi ile sevenleriyle buluşacak. Bekir Ödemiş CHP'den istifa etti İçeriği Görüntüle

26 Eylül Cumartesi (17:00 - 19:00): Radyo dünyasının sevilen ismi Afrikalı Ali , Kral FM canlı yayını ve eğlenceli sahne şovuyla festival ruhunu tüm Türkiye’ye taşıyacak.

27 Eylül Pazar (18:00 - 20:00): Gençlik Haftası'nın kapanışı, özel DJ performansları ve görsel ışık şovlarıyla görkemli bir partiye dönüşecek.

Miniklerin Favorisi: Kral Şakir Ve Rafadan Tayfa

Festivalin ilk haftalarında gerçekleşen Çocuk Haftası ve Aile Günleri kapsamında minik ziyaretçiler unutulmaz anlar yaşadı. Türkiye'nin en sevilen lisanslı kahramanları Kral Şakir ve Rafadan Tayfa, özel sahne gösterileri ve tiyatro şovlarıyla yüzlerce çocuğu ve aileyi festival alanında buluşturdu.

Radyo ve müzik dünyasından dev isimlerin yer aldığı festivalin açılışında Doğukan Manço enerjik DJ setiyle sahne alırken; Alem FM’den Fatih Yıldırım & Umut Bezgin ("Kafa Açan Uzman") ve Metro FM DJ kadrosu canlı yayınlar ve açık hava performanslarıyla festival coşkusunu zirveye taşıdı.

Retro Rüzgarından Cumhuriyet Coşkusuna: Önümüzdeki Haftalar

Merkez Ankara Açılış Festivali, önümüzdeki günlerde de temposunu düşürmeden farklı temalarla devam edecek:

Klasik Arabalar ve 90'lar Haftası (28 Eylül – 4 Ekim): İkonik klasik otomobil sergileri, retro atölyeler ve Doğukan Manço ruhunu yaşatacak 90'lar konseptli DJ performansları.

Ankara Kültür Günleri (5 – 11 Ekim): Seymen Alayı gösterileri, tarihi Ankara sergileri ve semt kültürü panelleri.

Tadım ve Lezzet Günleri (12 – 18 Ekim): Gastronomi dünyasından ünlü şeflerin katılımıyla imza günleri, sokak lezzetleri ve yemek atölyeleri.

Alışveriş ve Marka Günleri (19 – 25 Ekim): Stil danışmanlığı söyleşileri ve markaların özel şovları.

Cumhuriyet ve Büyük Final (26 Ekim – 1 Kasım): 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel görkemli konserler, bando gösterileri ve büyük kapanış etkinlikleri.