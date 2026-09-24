İlk olarak 2021 yılında "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" adıyla yola çıkan ve Türkiye'nin en büyük kültür-sanat maratonuna dönüşen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 20. durağı İstanbul oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonunda 9 gün boyunca sürecek festival kapsamında şehrin tarihi meydanları, müzeleri, sahneleri ve sokakları dünyaca ünlü orkestralardan yerli sanatçılara, sergilerden özel gastronomi rotalarına kadar uzanan zengin bir programa ev sahipliği yapacak.

Bakan Ersoy: "İstanbul'u Başlı Başına Bir Kültür Rotası Olarak Ele Alıyoruz"

Festivalin lansmanı vesilesiyle değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un medeniyetler beşiği yapısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul, farklı medeniyetlerin, inançların ve kültürlerin izlerini aynı şehirde buluşturan, geçmiş ile bugünü yan yana yaşatan eşsiz bir şehir. Bu nedenle İstanbul'u yalnızca bir festival mekanı olarak değil, başlı başına bir kültür rotası olarak ele alıyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin hikayesinin 2021'de Beyoğlu'nda başlamış olması, İstanbul'u bizim için ayrıca anlamlı kılıyor. Dokuz gün boyunca İstanbul'un meydanlarını, müzelerini, tarihi yapılarını ve farklı semtlerini kültür ve sanatın buluşma noktalarına dönüştüreceğiz."

Dev Açılış Royal Philharmonic Orchestra İle AKM'de

Festivalin görkemli açılış konseri, İngiltere'nin köklü müzik topluluklarından Royal Philharmonic Orchestra tarafından Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda verilecek.

Programda ayrıca klasik ve çağdaş Arap müziğini orkestrayla buluşturan National Arab Orchestra, Carmina Burana, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Büşra Kayıkçı, İncesaz, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu ve "İstanbul 8. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" sanatseverlerle buluşacak.

Meydanlarda Ücretsiz Halk Konserleri Ve Sahne Sanatları

Müzik coşkusu İstanbul'un meydanlarına taşacak. Galataport Saat Kulesi Meydanı ile AKM Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenecek ücretsiz açık hava konserlerinde Özcan Deniz, Murat Boz, Oğuzhan Koç, Kıraç, Simge, Bengü, Ceza, Bayhan, Aydilge, Resul Dindar, Derya Uluğ ve Motive gibi isimler sahne alacak.

Sahne sanatları tarafında ise Bolşoy Bale Festivali ekibinin yönlendirmesiyle hazırlanan Stanislavsky Bale Gala AKM Tiyatro Salonu'nda sergilenecek. Ayrıca Swans, Carmen, Deliriyum, Saraydan Kız Kaçırma, Külkedisi gibi dev yapımlar ve çocuk müzikalleri izleyiciyle buluşacak.

Kentin Dört Bir Yanında Dev Sergiler Ve Gastronomi Rotaları

Sanat etkinlikleri kentin simge mekanlarına yayılacak:

AKM Galeri: Taviloğlu Koleksiyonu'ndan "Üç Ressam: Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz, Komet" sergisi.

Sergi ve Söyleşi Mekanları: Tophane-i Amire, Rami Kütüphanesi, Büyük Çamlıca Camisi, Tarık Zafer Tunaya ve Taksim Camisi Kültür Sanat Merkezleri.

Asırlık Mutfak Mirası Keşfedilecek: Festivalin gastronomi programında Beyoğlu'ndan Moda'ya, Eminönü'nden Sarıyer ve Şile'ye kadar uzanan lezzet rotaları; Vedat Başaran, Maksut Aşkar, Emre Şen, Oğuz Yenihayat, Özge Samancı, Aylin Öney Tan ve Kübra Yüzüncüyıl rehberliğinde keşfedilecek.

Etkinliklerin tam takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşılabilecek.