Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül’de meydana gelen saldırıda yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin yeni gelişme yaşandı. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayda hafif yaralanan ve tedavi altına alınan tüm öğrencilerin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencinin ise yoğun bakım ünitelerinde tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının hekimler tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.

Valilik, taburcu edilen öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, tedavisi devam eden öğrencilerin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni etti.