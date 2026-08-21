Mabel Matiz adıyla tanınan sanatçı Fatih Karaca, “Ha Leylim” şarkısının sözleri ve video klibiyle ilgili ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne geldi.
Savcılıkta ifade veren Matiz, işlemlerinin ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik, sanatçının “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.
“Müstehcenlik” soruşturması başlatılmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dijital platformlarda yayımlanan “Ha Leylim” adlı şarkının sözleri ile video klibinin Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesinde düzenlenen “müstehcenlik” suçu kapsamında kaldığı iddiasıyla resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturmanın ardından şarkının YouTube’da yayımlanan resmî video klibi hakkında erişimin engellenmesi kararı da verilmişti.
Soruşturma sürüyor.