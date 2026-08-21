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Soruşturmanın ardından şarkının YouTube’da yayımlanan resmî video klibi hakkında erişimin engellenmesi kararı da verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dijital platformlarda yayımlanan “Ha Leylim” adlı şarkının sözleri ile video klibinin Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesinde düzenlenen “müstehcenlik” suçu kapsamında kaldığı iddiasıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Mabel Matiz adıyla tanınan sanatçı Fatih Karaca, “Ha Leylim” şarkısının sözleri ve video klibiyle ilgili ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne geldi.

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