Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, İstanbul’da Fide’de çalışırken işten çıkarılan öğretmenlerin yaşadığı mağduriyete ilişkin açıklama yayımladı. Öğretmenler, kurumda yaşanan ekonomik sorunların “küçülme” gerekçesiyle işten çıkarmalar üzerinden çözülmesini kabul etmediklerini belirtti.

İki Aydır Maaş Ödenmiyor İddiası!

Öğretmenler, işlerini kaybetmelerinin yanı sıra iki aydır maaşlarının da ödenmediğini ifade ederek, yaşanan sürecin kendileri açısından hem ekonomik hem de psikolojik yük oluşturduğunu söyledi. Sendikanın kurum yönetimiyle bir süredir görüşmeler yürüttüğü belirtilen açıklamada, 6 Ağustos’ta ödenmesi gereken ikinci maaşın da ödenmemesi üzerine 18-19 Ağustos tarihlerinde öğretmenlerle toplantı yapılmasının beklendiği aktarıldı. Ancak 19 Ağustos’ta gerçekleştirilen toplantıdan da somut bir çözüm çıkmadığı ifade edildi.

İşten çıkarılan öğretmenler, Fide yönetimine yönelik güvenlerini kaybettiklerini belirterek, “Çözümün ne olacağını, nasıl bir yol izleneceğini duymayı bekledik; fakat somut bir çözüm duymadık” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Fide’de çalışmaya devam eden öğretmenlerin de ilerleyen süreçte benzer mağduriyetlerle karşılaşmaması gerektiği vurgulanırken, çözümün öğretmenlerin işten çıkarılması üzerinden kurulamayacağı belirtildi.

"Çözüm Nerede?!"

Öğretmenler, ödenmeyen maaşlarının ne zaman ve nasıl ödeneceğinin, işten çıkarılan öğretmenlerin haklarının nasıl güvence altına alınacağının ve kurumda yaşanan ekonomik krizin nasıl çözüleceğinin somut biçimde açıklanmasını istedi.

Öğretmenler son olarak açıklamalarını “19 Ağustos’taki toplantıda çözümü duymayı bekledik. Duymadık. Şimdi soruyoruz: Çözüm nerede?” sözleriyle tamamladı.