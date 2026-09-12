Belediye, Seyrantepe Mahallesi'ndeki kavşağa Anadolu'nun büyük düşünürü ve gönül insanı Hacı Bektaş Veli'nin 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' sözünün de yer aldığı heykelini yaptırdı.

Kucağında aslan ve ceylan bulunan heykel, vatandaşlara birlik ve beraberlik içinde güçlü kalma mesajı veriyor.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, AA muhabirine, Hacı Bektaş Veli'nin, insanların bu topraklarda bin yıldır kardeşlik içerisinde yaşamasını sağlayan ve bu toprakların Türkleşmesinde, İslamlaşmasında çok büyük etkisi bulunan bir Türkmen çocuğu olduğunu söyledi.

Hacı Bektaş Veli ve müritlerinin Anadolu'nun dört bir tarafına 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' mesajını yaydığını vurgulayan Uzun, 'Mesajın o günden bugüne bizi bu topraklarda var eden en önemli fikirlerden birisi olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.' dedi.

Hacı Bektaş Veli'nin ortak değer olduğu vurgulandı

Uzun, Hacı Bektaş Veli'nin heykelini yaptırdıkları kavşağın, Alibaba, Seyrantepe ve Mevlana mahalleleri arasında yer aldığını, bu mahallelerde Alevi ve Sünni hemşehrilerinin yıllardır birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşadığını belirtti.

Buradan tüm Türkiye'ye bir mesaj vermek istediklerine dikkati çeken Uzun, 'Hacı Bektaş Veli ortak değerimizdir. Aslan ve ceylan figürü, birlikte yaşamamızın, hoşgörümüzün, bizi bir arada tutan birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve bu topraklardaki barışın en önemli sembollerinden birisidir. İçişleri Bakanlığımız bu hafta ceylan ve aslan metaforundan, birlikte yaşamanın ve hoşgörünün ortak diliyle bir çalışma başlattı.' diye konuştu.

Uzun, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından birçok ilde konferanslar ve sempozyumlar düzenleneceğini ifade etti.

Tüm Türkiye'de Hacı Bektaş Veli'nin yüzyıllar önce kendilerine verdiği 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' mesajının aslan ve ceylan metaforuyla yani barış, kardeşlik ve birlik diliyle vatandaşlara tekrar anlatılacağını belirten Uzun, şunları kaydetti:

'Biz aslında bu çalışmayı yapmakla ne kadar haklı olduğumuzu da bir kez daha görmüş olduk. Devlet aklı çok önemlidir. Bu topraklarda bizi var eden en önemli unsurlardan birisi Türkiye'nin devlet aklıdır. Şu an devlet aklımız da tıpkı bizim düşündüğümüz gibi, Hacı Bektaş Veli'yi merkeze alan, onun vermiş olduğu mesajları, öğretileri esas alan bir çalışma başlattı. Planlamaya göre kasım ayında İçişleri Bakanımız, birçok akademisyen şehrimize gelecek ve burada etkinlikler gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanımız, MİT Başkanımız, İletişim Başkanımız ve ülkemizde bu alanda birçok akademisyenimiz, birçok akil insanımız, yurdumuzun dört bir tarafında kardeşlik, birlik, beraberlik, barış, huzur ve hoşgörü mesajlarını tekrar 800 yıl önce olduğu gibi inşallah bu topraklarda yaşayan hemşehrilerimize anlatacak. Biz bir olduğumuz, iri olduğumuz zaman diri oluyoruz ve bu topraklarda nasıl bin yıldır varsak inşallah bu mesajlarla nice bin yıllar yine bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz.'