Ticaret Bakanlığı, dijital ortamda artan reklam faaliyetleri nedeniyle tüketicilerin daha etkin korunmasını hedefleyen "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeler, 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yapay zeka ile hazırlanan reklamlara zorunlu açıklama

Yeni düzenlemeye göre, reklamlarda yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan ve gerçek kişiden ayırt edilmesi güç dijital karakterler kullanılması halinde bunun açık şekilde belirtilmesi gerekecek. Ayrıca, yapay zeka ile oluşturulan dijital kopyaların gerçek bir kişinin ürünü deneyimlediği ya da tavsiye ettiği izlenimi oluşturacak şekilde kullanılması yasaklandı.

Çocuklara hedefli reklam yasaklandı

Yönetmelikle birlikte çevrimiçi davranışlar ve kişisel veriler üzerinden oluşturulan hedefli reklamlara da yeni kurallar getirildi. Reklam verenler, reklamın hangi kriterlere göre gösterildiğini tüketicilere açık şekilde bildirmek zorunda olacak. Çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı hedefli reklam uygulamaları ise tamamen yasaklandı.

Influencer paylaşımlarında "reklam" ibaresi zorunlu

Sosyal medya fenomenlerinin ücret, ücretsiz ürün, indirim ya da benzeri herhangi bir menfaat karşılığında yaptığı tanıtımlarda "reklam" veya "tanıtım" ifadelerini kullanması zorunlu hale getirildi. Böylece sponsorlu içeriklerin tüketici tarafından daha kolay ayırt edilmesi amaçlanıyor.

İndirim kampanyalarına yeni kurallar

İndirimli satış reklamlarında artık indirim öncesi fiyat olarak, kampanyadan önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Meyve, sebze gibi çabuk bozulan ürünlerde ise indirimden önceki son satış fiyatı dikkate alınacak.

Yasa dışı bahis ve fal reklamlarına genişletilmiş yasak

Düzenleme kapsamında yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına yönelik yasak genişletilirken, yasa dışı şans oyunları da kapsama alındı. Ayrıca falcı, medyum ve astrologlar tarafından sunulan hizmetlerin reklamları da yasak kapsamında yer aldı.

Tüketici yorumlarında doğrulama şartı

İnternet sitelerinde yayımlanan tüketici değerlendirmeleri için de yeni kriterler getirildi. Satın alma işlemi doğrulanamayan kullanıcı yorumları yayımlanamayacak. Ürün, teslimat ve satıcıya ilişkin değerlendirmelerin ayrı başlıklar altında sunulması halinde ise tüm değerlendirmelerin tüketiciye birlikte ve kolay erişilebilir şekilde gösterilmesi gerekecek.

Şikayetlere yanıt süresi kısaldı

Satıcı ve hizmet sağlayıcıların tüketici şikayetlerine cevap verebilmesi için tanınan süre 72 saatten 48 saate indirildi. Bu süre içinde yanıt verilmemesi halinde değerlendirmeler doğrudan yayımlanabilecek.

Takviye edici gıdalarda yanıltıcı reklamlara sınırlama

Takviye edici gıdaların normal beslenmenin yerine geçtiği izlenimini oluşturacak reklamların yapılması yasaklandı. Ayrıca akademik unvanların tüketiciyi yanıltacak şekilde reklamlarda kullanılmasının da önüne geçilecek.

Yeni yönetmelikle birlikte dijital reklamcılıkta şeffaflığın artırılması ve tüketicilerin yanıltıcı ticari uygulamalara karşı daha güçlü şekilde korunması hedefleniyor.